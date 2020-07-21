لبنان | فهمي: للتشدد من جديد بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا

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ودعا فهمي في بيان جميع القطاعات وبمن فيهم المؤسسات التجارية والمحال والمقاهي والمطاعم والفنادق الى التقيّد التام بتدابير السلامة العامة.

وجاء في البيان:

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“حفاظاً على الصحة العامة وعلى سلامة أطفالنا وشبابنا وشاباتنا وشيوخنا، نتمنى على المواطنين التشدد من جديد بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الذي ارتفعت اعداد المصابين به بشكل كبير في الاسبوعين الأخيرين.

وندعو جميع القطاعات وبمن فيهم المؤسسات التجارية والمحال والمقاهي والمطاعم والفنادق الى التقيّد التام بتدابير السلامة العامة والزام موظفيهم وزبائنهم بوضع الكمامات والمحافظة على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي وتخفيف الاكتظاظ، وعدم تقديم الاركيلة في الاماكن المغلق، تحت طائلة تحمل تلك المؤسسات المسؤولية الكاملة.

ونرجو من الجميع التنبه في هذه المرحلة الحساسة فالوضع دقيق جدا وعلى الجميع التقيد بالإرشادات الوقائية حفاظا على سلامتهم ورغبة من الوزارة لعدم العودة الى تطبيق تدابير التعبئة العامة”.