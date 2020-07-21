لبنان | محافظ النبطية للبلديات: للتشدد في تطبيق اجراءات التعبئة العامة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وجاء في التعميم الى بلديات محافظة النبطية يطلب فيه التزام ما يلي:

– اولا: التشدد بالمراقبة على الاملاك العامة ومنع التعديات عليها وعدم السماح بالبناء على الاملاك الخاصة من دون التراخيص القانونية اللازمة وعدم إصدار رخص التصاوين الا بموجب إظهار حدود مقدم من صاحب العلاقة.

– ثانيا: قمع المخالفات على انواعها لا سيما ما يسبب إزعاج للمواطنين (الدراجات النارية على وجه الخصوص).

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– ثالثا: التشدد في تطبيق اجراءات التعبئة العامة لجهة منع التجمعات على انواعها والتزام الشروط الصحية اللازمة (إرتداء الكمامة والتباعد وادوات التعقيم على ابواب جميع المحلات والمؤسسات) تحت طائلة الاقفال للمخالفين.

– رابعا: إلزام اصحاب سيارات الفانات والكيوسكات التي تبيع القهوة وتوابعها عدم وضع طاولات وكراسي وإلغاء التجمعات امامها.

– خامسا: منع تناول النرجيلة في الاماكن العامة (حدائق البلديات والملاعب والمسابح وغيرها).

كما طلب من البلديات تفعيل دور الشرطة البلدية وتكثيف نشاطها في هذه الظروف الاستثنائية للحد من المخالفات.