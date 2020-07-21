لبنان | يمين زارت الاتحاد العمالي: ندافع عن العمال بما تتيحه لنا صلاحياتنا

وقالت يمين خلال زيارة مقر الاتحاد العمالي العام إن “زيارتنا لهذا الصرح تأتي للدفاع، بما تتيحه لنا صلاحياتنا، عن حقوق العمال والموظفين في لبنان وللتضامن مع كل من خسر عمله وهددت الأزمة الاقتصادية استقراره”.

وأضافت: “أثنينا على الاستحقاق الديمقراطي الذي تمثل بانتخاب رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، تمنينا له التوفيق في مهامه وفي ممارسة واجباته في الدفاع عن قضايا العمال، توقفنا عند موجة الصرف التي شهدتها مؤسسات عريقة في لبنان، لا سيما الإستشفائية منها، وطالبنا الإتحاد بالعمل سويا على حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعات كافة من دون استثناء”.

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وتابعت: “لمسنا من قيادة الإتحاد الحرص على تفعيل عمل المنظمات النقابية وعلى توحيد رؤيتها وتحفيز عمل المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين ومجالس العمل التحكيمية من أجل عودة الإتحاد الى ديناميته ونضاله النقابي المنتج والفعال والمستقل”.

وتناولت مسألة توظيف العمالة اللبنانية في قطاعات جديدة باتت تتطلب تدريب الكفاءات والمهارات تمهيدا لتمكينها من مزاولة مهن يجب أن تستقطب من الآن وصاعدا الشباب اللبناني قبل غيره وذلك تماشيامع الرؤيا الاقتصادية للحكومة.

وتمنت أن تكون هذه الزيارة بداية تعاون مثمر في خدمة الشريحة الأوسع المتمثلة بشاباتنا وشبابنا الذين ينتظرون منا الدعم والمؤزارة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان”.