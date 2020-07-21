لبنان | بعد تداول خبر إصابته بفيروس كورونا… فراس الابيض يوضح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأكد أنه وعائلته بخير، وانه لم يكن موجودا في أي نشاط اجتماعي أو عائلي وكل ما يتم نشره من إشاعات وأخبار تطاله وتطال عائلته هي أنباء عارية من الصحة، متمنيا “اعتماد الدقة في نقل المعلومات قبل تداولها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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