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ونوه الوزير حسن بـ”هذه المبادرة التي تأتي في إطار التعاون البناء بين المجتمع اللبناني المقيم والإغتراب”.
ورأى انها “تعكس تحسس المغتربين اللبنانيين بالمسؤولية على غرار المسؤولية التي تحملها المجتمع اللبناني المقيم، والحكومة والرسميون حيال الإغتراب خصوصا في ظل جائحة كورونا، حيث تتشابك الأيدي وتتعانق النوايا الحسنة لتقديم الخير للمجتمع اللبناني”.
ولفت إلى أن “هذه المبادرة تؤسس لشراكة تهدف لدعم المستشفيات الحكومية وتجهيزها، خصوصا في المناطق النائية ولا سيما مستشفى قانا لخدمة أهلنا في المناطق الحدودية المواجهة للعدو الإسرائيلي الغاصب”.
وأوضح دخل الله أن مبادرته الشخصية “شملت العديد من الإدارات والمؤسسات الرسمية، حيث بلغ مجموع الكمامات 97800 تم تقديمها للجيش ووزارة الداخلية والمحكمة العسكرية والأمن العام وشرطة بيروت والدفاع المدني. وتم تصنيعها في قانا البلدة التي شهدت مجزرتين وبقيت صامدة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هبة من 20400 كمامة قدمها مغترب لبناني لوزارة الصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.