لبنان | وزير الاقتصاد يحيل 27 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين

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وأصدرت مديرية حماية المستهلك تقريرها الأسبوعي من 13 تموز ولغاية 17 تموز 2020، الذي يفيد بأن حصيلة أعمالها بلغت 820 زيارة كشف وهي موزعة على 14 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.
ونتج عن هذه الكشوفات 43 محضر ضبط وجهت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم التزام التسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.