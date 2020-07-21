كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشددت البلدية في بيان “على ضرورة التزام الحجر المنزلي، وكل مخالف ستتخذ في حقه مجموعة تدابير وعقوبات منها تغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة، والزامه تكاليف ومصاريف وعلاج كل من يتضرر من عدم التزامه الحجر واستهتاره بمصير البلدة وسلامتها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية البابلية: لضرورة التزام الحجر المنزلي… وعقوبات بحق المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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