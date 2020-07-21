لبنان | عمال المعاينة الميكانيكية: لتجنيبنا أي ضرر يصيب استمرارية عملنا

وقالوا في بيان: “يستغرب العمال إصرار اتحادات النقل البري على إقفال أماكن عملنا وعدم نقل اعتصاماتها وتحركاتها المقبلة، من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية الى مواقع اتخاذ القرار كوزارة الداخلية أو مجلس الوزراء، وتجنيب العمال أي ضرر يصيب استمرارية عملنا في الشركة التي تتولى هذا القطاع”.

وأكد العمال أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لجعلهم رهينة أي ابتزاز من أي جهة أتى، ولن يتوانوا عن الدفاع عن استمرارية عملهم ويعلنون أن استمرار الاتحادات المذكورة على موقفها بإقفال مكان عملنا سيستتبع حتما اعتصامنا بمواجهة الاعتصام المذكور.

وناشدوا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تصويب هذه التحركات وتجنيب العمال أي انتقاص برواتبهم أو صرفهم من العمل، في هذه الأيام الاقتصادية الحرجة، والتدخل لنقل هذه التحركات إلى مكان آخر وليكن لصرختنا أذن تسمع وضمير يستفيق لدى رئيس الحكومة ووزير الداخلية واتحادات النقل البري”.