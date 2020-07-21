لبنان | “كوسايات” واولاد اخته يروّجون المخدّرات في صيدا القديمة

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بتفتيش المنزل، عُثر بداخله على كمية من المخدرات، وحقن فارغة تُستخدم لتعاطي المخدرات. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وجاء في البيان:

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول استخدام أحد الأشخاص منزله -الكائن في صيدا القديمة- مكاناً لترويج المخدرات وتعاطيها، ويدعى:

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– و. أ. (مواليد 1972، فلسطيني) ملقّب بـ “كوسايات”

بنتيجة المتابعة والتحريات المكثّفة التي قامت بها هذه المفرزة، تبيّن أن ابني شقيقة المذكور يعاوناه في هذا المجال، وهما الفلسطينيان:

ن. أ. (مواليد 1988) مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم تجارة وترويج وتعاطي مخدرات.

خ. أ. (مواليد 1996) وهو من يقوم بنقل المخدرات إلى خاله، من بيروت إلى صيدا.

بتاريخ 3-7-2020، وبعد مراقبة دقيقة استمرّت لعدّة أيام، داهمت قوّة من المفرزة منزل المشتبه به، بعملية احترافية، أدّت إلى توقيف الثلاثة المذكورين، على الرغم من محاولتهم الاختباء.

بتفتيش المنزل، عُثر بداخله على كمية من المخدرات، وحقن فارغة تُستخدم لتعاطي المخدرات.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.