لبنان | بلدية الغازية: للحفاظ على السلامة الامنة والابتعاد عن التجمعات وعدم المصافحة

وأعلنت بلدية الغازية انه “استنادا إلى بيان وزير الصحة باننا أصبحنا في لبنان أمام المرحلة الثالثة والرابعة (التفشي المجتمعي) من انتشار فيروس كورونا، وان هذا الاسبوع سيكون مفصليا لجهة انتشار الفيروس، لذا ومن باب الحرص على صحتنا وصحة أولادنا، وحيث تبين أن هناك إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في بلدتنا، نطلب من الجميع توخي الحذر والتزام ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، والحفاظ على السلامة الامنة (التباعد) مسافة 1,5 م. على الاقل وعدم المصافحة والعناق، بالاضافة الى عدم استقبال الزوار وخصوصا من خارج النطاق البلدي”.

وطالبت في بيان “بالابتعاد عن التجمعات في الاماكن العامة كالمقاهي والنوادي والتمنع عن إقامة الاعراس والمناسبات الاجتماعية منعا للتعرض للعدوى ونقلها للاخرين، مناشدة اصحاب المحال التجارية على انواعها والتعاونيات ومحال بيع الخضار والافران والملاحم التزام المعايير الصحية وشروط السلامة العامة التي وضعتها وزارة الصحة العامة، وضرورة التشدد مع الزبائن لالتزام ما ورد اعلاه تحت طائلة تسطير محاضر ضبط وتسكير المؤسسات المخالفة غير الملتزمة هذه التعليمات”.

كما طلبت “من اهلنا الوافدين الجدد التزام فترة الحجر المحددة من قبل وزارة الصحة، وعدم الاختلاط مع اقاربهم مهما كانت الظروف ، متمنية التجاوب والتعاون لما فيه سلامة و صحة الجميع”.