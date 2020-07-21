لبنان | بعد إصابة موظف فيها… NEU Company توضح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت في بيان: “الشركة أخذت التدابير اللازمة فورا فتم تسكير قسم الجباية وإخضاع الموظفين كافة الذين خالطوا الجابي المعني لفحوصات الـ PCR وذلك بتاريخ 17/07/2020 وأتت جميع النتائج سلبية. وعليه، سيعاود قسم الجباية عمله المعتاد إبتداء من نهار الإثنين 20/07/2020. وأوضحت أن “الموظف المصاب بصحة جيدة، وهو الآن في الحجر الإلزامي لغاية شفائه التام من الفيروس”. والجدير بالذكر أن موظفي الشركة كافة، وبخاصة الجباة، يطبقون كل الخطوات الوقائية من أجل حمايتهم، وحماية عائلاتهم وحماية المواطنين القاطنين في المناطق التي هي ضمن نطاق عملنا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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