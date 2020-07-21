لبنان | توقعات الطقس: استقرار لدرجات الحرارة.. وأجواء ضبابية على الجبال

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

Advertisements

الثلاثاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٨ و ٣٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س

٤- الرطوبة ٦٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

الأربعاء: صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال.

الخميس: صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال.