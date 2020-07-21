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تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الثلاثاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٨ و ٣٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب
٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة ٦٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
الأربعاء: صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال.
الخميس: صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقعات الطقس: استقرار لدرجات الحرارة.. وأجواء ضبابية على الجبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.