لبنان | وزير الخارجية الفرنسية غدا في بيروت للبحث في الأزمة اللبنانية

وأشارت المعلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن “الضيف الفرنسي يحمل معه تحذيراً من المصير الأسود الذي ينتظر لبنان، إذا بقيت حكومته متقاعسة عن أداء ما هو مطلوب منها من إصلاحات لإخراج البلد من أزمته المالية الخانقة”.

وقالت، “إن فرنسا لا تتوقع أي دعم للبنان في الوقت الراهن، قبل أن يبادر إلى القيام بما هو مطلوب منه على صعيد الإصلاحات”.