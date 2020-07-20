لبنان | إليكم لائحة النخبة التي أعلن عنها الاتحاد اللبناني لكرة السلة

وضمن آلية استندت الى ارقام وفق احصاءات رسمية وسنداً للنظام العام للاتحاد.حث المجتمعون على مدى 120 دقيقة بنود جدول الاعمال الذي تضمن تحديد اسماء لائحة النخبة للاعبي نوادي الدرجة الاولى للرجال في اطار علمي.

وضمت اللائحة 22 لاعباًت توالت أسمائهم على الشكل التالي: علي مزهر، علي منصور، وائل عرقجي، الياس رستم، ايلي شمعون، كريم زينون، عزيز عبد المسيح، جوزف شرتوني، جورج بيروتي، باسل بوجي، كريم عز الدين، امير سعود، باتريك بو عبود، علي حيدر، جيرارد حديديان، شارل تابت، احمد ابراهيم، رودريغ عقل، غسان نعمة، هايك غيوكجيان، ميغيل مارتينيز ودانيال فارس.