لبنان | المجذوب وقع مرسوم إنشاء فروع اللبنانية في عكار وبعلبك وكسروان

وأكد أن “هذا المرسوم سوف يكرس مبدأ الإنماء المتوازن الذي تقوم به الجامعة، من خلال دورها في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل لأبناء هذه المناطق، إضافة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطلاب الناتجة من اضطرارهم إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى، مما كان يتسبب في الكثير من الأحيان بالتسرب التعليمي.

وأمل في “أن يمكن هذا المرسوم الجامعة من استقبال عدد أكبر من الطلاب في الظروف الراهنة ويتيح أمامهم إمكان التخصص ودخول سوق العمل”.