لبنان | المجذوب وقع مرسوم إنشاء فروع اللبنانية في عكار وبعلبك وكسروان

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وأكد أن “هذا المرسوم سوف يكرس مبدأ الإنماء المتوازن الذي تقوم به الجامعة، من خلال دورها في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل لأبناء هذه المناطق، إضافة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطلاب الناتجة من اضطرارهم إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى، مما كان يتسبب في الكثير من الأحيان بالتسرب التعليمي.
وأمل في “أن يمكن هذا المرسوم الجامعة من استقبال عدد أكبر من الطلاب في الظروف الراهنة ويتيح أمامهم إمكان التخصص ودخول سوق العمل”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.