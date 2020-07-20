لبنان | رئيس بلدية فنيدق دعا الجهات المسؤولة القيام بواجباتها تجاه أمن المواطن وممتلكاته

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وسأل عبد الحي “الى متى ستبقى الحرمات منتهكة، والظلم قائما، والفوضى عارمة، والتفاوت الطبقي في ازدياد؟
مضيفا أن أصبح لبنانين، لبنان القهر والتجهيل والجوع والإفقار والحرمان، ولبنان الاستغلال وحماية الشخصيات والطبقة المتخمة المرفهة بمال الفساد على حساب البؤساء”.
ورأى عبد الحي ان “الامن الذاتي أصبح حاجة ملحة لحماية الأنفس والأرزاق والممتلكات، مع ازدياد منسوب الجريمة الناتجة عن البطالة وغلاء الأسعار وإرتفاع الدولار والجوع والفقر. وإلا فلتقم الجهات المسؤولة بواجباتها تجاه أمن المواطن وممتلكاته.
وإلا من سينقذ الوطن من عصابات دائما تستغل شعار كلنا للوطن”؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.