لبنان | الحجز على عقارات لرياض سلامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء هذا الإجراء تنفيذا لقرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي قضى بحجز سبعة عقارات تابعة لرياض سلامة وأثاث منزله في الرابية استنادا لطلب سبعة محامين وصحافي من مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام والذين تقدموا قبل ذلك بدعوى جزائية ضد سلامة أمام القاضي المنفرد الجزائي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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