لبنان | نقابة أطباء بيروت نعت اسماعيل: شهيد الواجب وخدمة الانسان

وقالت: “مرة جديدة يفقد الجسم الطبي أحد كوادره الذي أصيب بعدوى COVID 19 خلال قيامه بعملية قسطرة لمريضة في قسم الطوارىء في المستشفى اللبناني – الايطالي في صور كانت مصابة بفيروس كورونا، وأجري له فحصا PCR اتت نتيجتهما سلبية، لكن حاله تردت وتعرض لالتهاب رئوي حاد، فأجري له فحص ثالث اتت نتيجته ايجابية، وتم نقله الى قسم كورونا في مستشفى النبطية الحكومي حيث فارق الحياة”.

أضافت: “لم يكن الزميل لؤي يعاني من أي أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، بل سقط شهيد الواجب وخدمة الانسان، ليكون أول طبيب يتوفى نتيجة اصابته بوباء كورونا اثناء قيامة بمهنته الطبية الانسانية”.

وعزى النقيب البروفسور شرف أبو شرف عائلة الفقيد”، معلنا إياه “شهيد الانسانية والجسم الطبي ونقابة الاطباء كونه سقط اثناء مواجهة جائحة كورونا”.