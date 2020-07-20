لبنان | لا إصابات بالكورونا في بشمزين وبنهران وبحبوش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبدورها أعلنت بلدية بنهران – الكورة في بيان، ان ” الشابين من سكان بلدتي بنهران وبحبوش اجريا فحص الpcr بعد تصريحهم عن اختلاطهم بأحد المصابين بالكورونا في بيروت منذ ما يقارب العشرة ايام ، وجاءت نتيجتهما سلبية، بناء عليه لم تسجل اي حالة كورونا في البلدتين”. وذكرت البلدية “الأهالي المقيمين ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية، والأهالي المغتربين الوافدين التزام الحجر الصحي الذي حددته وزارة الصحة العامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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