لبنان | دياب ترأس اجتماع لجنة متابعة ملف النفايات وقطار عرض تقرير اللجنة الفنية

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وحضر الاجتماع كل من وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الصحة العامة حمد حسن، وكذلك وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، بالإضافة إلى المديرالعام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومستشار رئيس الحكومة أسعد عيد.
وعرض وزير البيئة تقرير اللجنة الفنية. كما طلب دياب من المجتمعين وضع ملاحظاتهم قبل رفع التقرير إلى مجلس الوزراء.
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