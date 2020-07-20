لبنان | الشيخ بهاء الحريري اتصل بالبطريرك الراعي والمطران عودة مهنئاً بالأعياد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن المكتب الاعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري ان “الشيخ بهاء أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيدي القديسين مار شربل ومار الياس الحيّ.”، متمنّياً أن “يعيده الله على لبنان واللبنانيين جميعاً بالخير و الأمن والسلام، كما بحث الشيخ بهاء الدين الحريري و البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الشؤون الداخلية”. واضاف المكتب الاعلامي ان الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري “اجرى كذلك إتصالاً هاتفياً بمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة لمناسبة عيد القديس مار الياس الحيّ.، متمنّياً أن يعيده الله على لبنان واللبنانيين جميعاً بالخير و الأمن والسلام”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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