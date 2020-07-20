لبنان | هكذا توزعت اصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق. وكانت وزارة الصحة سجلت 46 اصابة جديدة بكورونا في لبنان توزعت على 28 حالة للمقيمين و18 للوافدين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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