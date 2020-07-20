لبنان | قوى الامن: توقيف 6 لبنانيين نفذوا عملية سرقة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف جميع الجرائم الجنائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت مؤخرا عدة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع في محافظة الشمال، كثفت الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية في أماكن حصول السرقات، وبخاصة في منطقة المنية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت القطعات المختصة في الشعبة إلى تحديد هويات أفراد عصابة سرقة، تضم كلا من:

– ح. م. (مواليد عام 1999، لبناني)

– ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني)

– ع. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)

– م. خ. (مواليد عام 2004، لبناني)

– ع. ش. (مواليد عام 2002، لبناني).

بتاريخ 16-7-2020 ومن خلال عملية رصد دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الثلاثة الأوائل – بالجرم المشهود- خلال قيامهم بتنفيذ عملية سرقة من داخل مستشفى المنية، وتم ضبط كمية من المسروقات والأدوات المستخدمة في عمليات السرقة. وبتاريخ 17-7-2020 أوقفت دوريات الشعبة الموقوفين الآخرين في محلة المنية.

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بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات سرقة – بواسطة الكسر والخلع استهدفت المستشفى المذكور، وإنهم سرقوا في المرة الاولى مفروشات مكتبية وطاولات وكراسي، وباعوها وتقاسموا ثمنها، وفي المرة الثانية سرقوا أبوابا خشبية وحديدية، وأدوات كهربائية، جرى ضبطها خلال عملية التوقيف.

جرى حجز الشاحنة المستخدمة من قبلهم لنقل المسروقات، التي أعيدت، بعد ضبطها،الى مالك المستشفى.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.