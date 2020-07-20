كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تمكنت دورية من مفرزة الجمارك- عندقت في المديرية العامة للجمارك، من ضبط شاحنة نقل صغيرة، “بيك أب”، محملة بحوالي 10 أطنان من السكر الأجنبي، لتهريبها إلى الأراضي السورية. وتم حجز الشاحنة والمضبوطات واقتيادها مع سائق الشاحنة المخالف إلى المركز لاجراء المقتضى القانوني. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حجز شاحنة تحوي 10 أطنان من السكر المعدّ للتهريب إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.