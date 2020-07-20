لبنان | نتائج فحوصات رحلات حطت في بيروت في 18 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة نتائج فحوصات ركاب رحلات ولصت الى بيروت في 18 الحالي والتي أظهرت وجود 3 حالات ايجابية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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