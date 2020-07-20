كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها تتمسك بصوابية التدبير رقم ٦ لجمع المعلومات حول ثروات المسؤولين. واضافت” مثلما تمسكت بالتدقيق المالي التشريحي وبأي خطوة نبني عليها للوصول إلى الحقيقة ومكافحة الفساد واستعادة ثقة الناس”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نجم: أتمسك بصوابية التدبير رقم ٦ لجمع المعلومات حول ثروات المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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