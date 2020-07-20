لبنان | المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة ينفي “كلاماً منقولاً عن دياب مع السفيرة الأميركية”

نفى المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء ما أوردته بعض وسائل الإعلام من كلام منقول عن لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.

وكان منشد “حزب الله” غرد عقب لقائه دياب في السراي الحكومي: “الرئيس دياب لبركات دخلت في مواجهة مباشرة مع السفيرة الامريكية مما اضطرها للتراجع والتخفيف من حدة تهديداتها وعرض مساعدة لبنان خشية من التوجه شرقا اضاف انه ماض في التوجه شرقا خاصة للعراق بموضوع النفط، وسيحتفظ بورقة التعاون مع ايران خرطوشة اخيرة لانقاذ لبنان في حال سدت المنافذ في وجهه”.

وأضاف: “ما لمسته من زيارتي للرئيس حسان دياب وطنيته وحبه لهذا البلد واصراره على صنع الانجازات للشعب اللبناني المقهور وخاصة في هذه الظروف الصعبة، ولا شك ان التحدي الابرز الذي يواجهه الرئيس دياب هو الروتين الاداري البطيء وتجذر الطبقة السياسية التقليدية”.