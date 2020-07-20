لبنان | وزير الصحة ينعى الطبيب لؤي اسماعيل: شهيد الواجب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نعى وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه في “تويتر” الطبيب لؤي اسماعيل بالقول: “من بشاشة وجهِك يطمئن ألم الشاكي ومن عذب يديك يتعافى مُرَّ الأنين ومن فيض عطاء الواجب نذرت نفسك الطاهرة، وأدركت قسم شرف المهنة باكراً، بورِكت سواعدك المعطاءة وشهامتك الخالصة في إنسانية رسالتك البيضاء، يا شهيد الواجب أيها الطبيب المقدام”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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