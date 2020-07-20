لبنان | إطلاق الناشط ربيع الزين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أطلق الناشط ربيع الزين بقرار للنائبة العامة الاسئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بتركه بملف كان أوقف فيه يتعلّق بقطع طريق ورمي مادة المازوت على الطريق التي قطعها. وكان الزين أخلي سبيله في وقت سابق بكفالة مالية بملفين آخرين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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