لبنان | وزيرة الإعلام تنعى الطبيب لؤي اسماعيل

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نعت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد الطبيب لؤي اسماعيل الذي توفي بفيروس كورونا، مشدّدة على أنّ المرض ليس مزحة”.
وقالت في تغريدة لها على حسابها عبر تويتر: “رحم الله ملاك لبنان الدكتور لؤي اسماعيل الذي توفي بعد انتقال العدوى له من أحد المرضى”، مشيرة إلى أنّه “قدّم وقته وحياته لمساعدة غيره بوجه فيروس كورونا”.
مشيرة إلى أنّ “جيشنا الأبيض يعمل بصمت”، وتوجّهت إلى اللبنانيين بالقول: “ساعدوا الجهاز الطبي بالحرب ضد الفيروس. التزموا بالإجراءات”.
وختمت تغريدتها قائلةً: “الوقاية ضرورية والمرض مش مزحة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.