لبنان | الامن العام: مهمتنا تقتصر على التأكد من عدم احتكار المازوت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “إلحاقا ببيانها السابق المعمم بتاريخ 19/7/2020 والمتعلق بقيام دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على استلام مادة المازوت من منشآت النفط ومراقبة توزيعها. يهم المديرية أن توضح أن عملية طلب مادة المازوت لأي سبب كان لا تتم عبرها وأن مهمتها تقتصر على التأكد من عدم احتكار الكمية المستلمة ومن توزيعها بالكامل على المستفيدين بالسعر الرسمي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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