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“الحكومة الأميركية تعرض مكافأة تصل إلى ٧ ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع الإرهاربي الذي ينتمي إلى تنظيم حزب الله الإجرامي المسؤول عن سفك دماء الأبرياء”.
وكتب برنامج “مكافآت من اجل العدالة” على صورة سلمان نبذة عنه، جاء فيها “في 18 تموز 1994 قام فريق من حزب الله بتوجيه من قبل سلمان بتفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الارجنتينية (اميا) في بوينس ايرس، مسبباً بقتل 85 شخصاً بريئاً وجرح مئات آخرين.
يعتبر سلمان قائد في منظمة امن حزب الله الخارجية ومسؤولا عن توجيه ودعم نشاطات حزب الله الارهابية في النصف الغربي من العالم…
اذا كان لديك معلومات عن سلمان رؤوف سلمان ساعد على تسليمه للعدالة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 7 ملايين دولار مكافأة مالية من الحكومة الأميركية لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في “حزب الله” سلمان رؤوف سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.