لبنان | 7 ملايين دولار مكافأة مالية من الحكومة الأميركية لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في “حزب الله” سلمان رؤوف سلمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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“الحكومة الأميركية تعرض مكافأة تصل إلى ٧ ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع الإرهاربي الذي ينتمي إلى تنظيم حزب الله الإجرامي المسؤول عن سفك دماء الأبرياء”.

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وكتب برنامج “مكافآت من اجل العدالة” على صورة سلمان نبذة عنه، جاء فيها “في 18 تموز 1994 قام فريق من حزب الله بتوجيه من قبل سلمان بتفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الارجنتينية (اميا) في بوينس ايرس، مسبباً بقتل 85 شخصاً بريئاً وجرح مئات آخرين.

يعتبر سلمان قائد في منظمة امن حزب الله الخارجية ومسؤولا عن توجيه ودعم نشاطات حزب الله الارهابية في النصف الغربي من العالم…

اذا كان لديك معلومات عن سلمان رؤوف سلمان ساعد على تسليمه للعدالة”.