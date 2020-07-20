لبنان | وفاة أول طبيب لبناني بفيروس كورونا المستجد في صور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعلم بأن الطبيب التقط العدوى من مريضة مصابة بفيروس كورونا في المستشفى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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