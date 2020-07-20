كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لذلك، يتوجّب اتخاذ الإحتياطات اللازمة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع، وزارة البيئة، وزارة الصحة، حراس الاحراج – وزارة الزراعة، الدفاع المدني، الصليب الأحمر، المواطنين، ليكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الموضوع. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | احذروا الحرائق من 25 إلى 29 تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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