لبنان | ادارة الكوارث في عكار: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد

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واشار التقرير الى أن الحالات الايجابية : 8 (5 مقيمين،3 عائدين من السفر) وتوزعت الحالات ال8 على بلدات:
عكار العتيقة، شان، رحبة، جديدة القيطع، تلمعيان، برقايل، الحوشب، التليل.
اما حالات الشفاء فبلغت : 82
وحالات الحجر المنزلي :32 (وافدين ومقيمين).
وجددت الغرفة تمنياتها على الجميع “التزام التدابير الاحترازية والوقائية والارشادات الصحية التي تواظب وزارة الصحة على تكرارها، وضرورة المحافظة على المسافة الامنة والتباعد الاجتماعي، وبالنظافة الشخصية، وذلك للحد من امكانية تفشي وباء كورونا المستجد.
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