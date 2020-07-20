لبنان | اللواء إبراهيم: لم أطلب أي مساعدة من الكويت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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وأوضح ابراهيم انه “لم يطلب أي مساعدة من الكويت، إنما طلب إيجاد مساحة اقتصادية بين البلدين”.

واضاف رداً على سؤال، “ما دار بيني وبين السفير السعودي وليد بخاري يبقى داخل الغرف المغلقة”.