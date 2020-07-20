كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويبقى استقبال الطلبات في قيادة الجيش أمانة الأركان ساريا حتى تاريخ 30 تشرين الأول 2020 حيث تصبح بعدها عملية تقديم هذه الطلبات محصورة فقط بمكاتب الشركة المذكورة، باستثناء الطلبات غير الواردة في اللائحة والتي ستبقى آلية تقديمها على ما هي عليه”. العنوان الإلكتروني لموقع الجيش : www.lebarmy.gov.lb تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بدء العمل بآلية تقديم طلبات المواطنين إلى قيادة الجيش عبر شركة LIBANPOST لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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