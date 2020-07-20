- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ودعت السلطات القضائية والأمنية الى الإقتصاص من الفاعلين وحماية هذه الصروح السياحية وروادها ورفعا للأضرار التي تشوه صورة لبنان السياحي.
وجاء في البيان، انه “على أثر الحادث المروع الذي طاول أحد مؤسساتنا المشهود لها بسيرتها، واقدام عدد من المسلحين على اطلاق النار عمدا وبشكل عشوائي على من في داخلها، توقف مجلس النقابة على الأثر السلبي الكبير بهكذا تفلت أمني غير مسبوق، ودعا السلطات القضائية والأمنية الى الإقتصاص من الفاعلين وحماية هذه الصروح السياحية وروادها ورفعا للأضرار التي تشوه صورة لبنان السياحي. ان هكذا أفعال لا تشبهنا على الإطلاق وليست من شيم مجتمعنا”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة المؤسسات السياحية: لحماية الصروح السياحية وروادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.