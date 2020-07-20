لبنان | بلدية الزرارية لأهالي البلدة والمقيمين فيها: لالتزام التدابير الوقائية

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كما طلبت من “أصحاب المحلات التجارية والأفران والملاحم التزام معايير الصحة وشروط السلامة التي وضعتها وزارة الصحة”.
وجاء في البيان: “في ظل استمرار أزمة كورونا وازدياد أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة، وبخاصة في القرى المحيطة لبلدتنا وفي بلدتنا، من أهالي بلدتنا والإخوة السوريين المقيمين فيها الالتزام التام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا المرض بالالتزام بـ: إرتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، الابتعاد عن التجمعات في الاماكن العامة والمقاهي منعا للتعرض للعدوى، الحفاظ على المسافة الامنة (مترين على الاقل)، تجنب الزيارات أو استقبال زوار”.
وطلبت من “أصحاب المحلات التجارية والأفران والملاحم التزام معايير الصحة وشروط السلامة التي وضعتها وزارة الصحة”.
وختمت: “إننا إذ نراهن على وعيكم في هذه المرحلة، نتمنى عليكم التجاوب وتحمل المسؤولية في هذا الوقت الصعب، لنخرج جميعا من هذه المحنة سالمين”.
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