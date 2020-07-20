كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال: “هذا الأمر سيؤدي إلى خفض الطلب على مادة المازوت”. وأشار غجر إلى أننا “نتخذ كل الاحتياطات كي لا يصلنا فيول غير مطابق لكن قد نقع في هذه المشكلة مرة ثانية واليوم سيلمس اللبنانيون تحسناً في التيار الكهربائي والأربعاء سنعود إلى العمل الطبيعي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غجر: تحسن ملحوظ جداً بالكهرباء اليوم… وقد نقع في مشكلة الفيول المغشوش مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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