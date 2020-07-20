- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
بحيث ستتولى المديرية العامة للجمارك الإستحصال على سجل عدلي حديث وعلى إفادة من المراجع القضائية، تثبت ما إذا كان الناجح قيد ملاحقة عدلية أم لا، وذلك تلافيا للتأخير ولتحميل الناجحين أي أعباء أو مصاريف إضافية.
وصدر عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية البلاغ الآتي:
“إلحاقا للبلاغ الصادر عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية بتاريخ 17/7/2020، بشأن تطويع خفراء متمرنين، يلغى الشرطين الواردين في البند 2- منه؛ بحيث ستتولى المديرية العامة للجمارك الإستحصال على سجل عدلي حديث وعلى إفادة من المراجع القضائية، تثبت ما إذا كان الناجح قيد ملاحقة عدلية أم لا، وذلك تلافيا للتأخير ولتحميل الناجحين أي أعباء أو مصاريف إضافية”.
واشارت الى انه للاطلاع زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجمارك اللبنانية: الغاء شرطين لتطويع خفراء متمرنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.