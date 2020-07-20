لبنان | تجمع الممرضات والممرضين: لرفض إجراءات صرف الموظفين في الجامعة الاميركية

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واستنكر التجمع “عمليات الطرد التعسفية والكيفية، التي ستؤدي حتما الى زيادة حجم البطالة وتنذر بكارثة صحية واجتماعية، في ظل صمت السلطة المعنية من الحكومة ووزارات الصحة والعمل والمالية”.
وطالب الوزارات المعنية “بالتدخل الفوري للطلب من إدارة الجامعة الاميركية وجميع المستشفيات، وقف الاجراءات المتخذة بحق الممرضين والموظفين”.
ودعا “جميع الموظفين والعمال والممرضين العاملين والمصروفين، الى الوحدة من خلال تأطير نضالهم المطلبي في جبهة نقابية قادرة على مواجهة الإدارة، لفرض التراجع عن قرارات الصرف، وفي إرساء نموذج صلب للنضال الشعبي ضد السلطة الجائرة”.
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