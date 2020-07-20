لبنان | إليكم سعر صرف الدولار اليوم الإثنين

وهوت أسعار الليرة اللبنانية، إلى مستوى غير مسبوق، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 75% من قيمتها مقابل الدولار.

ويمرّ لبنا بأزمة اقتصادية غير مسبوق لها من قبل.