لبنان | خلية الأزمة في بلدية بليدا: تسجيل 4 نتائج إيجابية حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت لجنة رعاية الازمة في بلدية بليدا من الاهالي في بيان: 1- ضرورة التزام أصحاب النتائج الايجابية بالحجر المنزلي الصحي، وعدم الاختلاط بأي من أفراد عائلاتهم. 2- يطلب من عائلات المصابين الاحتياط والالتزام باجراءات الوقاية المتبعة وعدم الخروج من المنزل نهائيا. 3- يطلب من أهالي بلدتنا جميعا تقديم واجب العزاء لذوي المرحوم علي غازي هاتفيا دون الزيارة. Advertisements 4- سيقوم فريق الدفاع المدني في البلدة بمتابعة خدمة اهلنا وتفعيل العمل بالضوابط المتبعة، آملين الالتزام بجميع الضوابط المفروضة. 5- إقفال كل المقاهي والمطاعم والملعب الرياضي حتى إشعار آخر، وإلى حين استكمال باقي الفحوصات والزام أصحاب المحلات بالتشدد في اجراءات الوقاية. 6- نرجو من أبناء بلدتنا المقيمين خارج البلدة ممن خالطوا واحتكوا بأصحاب العزاء، أخذ الاحتياطات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية عن أماكن سكنهم للقيام بما هو واجب. 7- في حال عدم تنفيذ الاجراءات المقررة سيتم الاستعانة بالجهات الامنية والصحية الرسمية لتسطير المخالفات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين. 8- سيتم الاعلان عن أي مستجد على الصعيد الصحي، آملين منكم الالتزام والتجاوب والتواصل معنا على الارقام التالية: بلدية بليدا 07866833، علي غازي 70553314، عيس ابراهيم 71676886″. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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