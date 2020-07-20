كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية، علما أن النتائج تنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (MOPH.GOV.LB) وتعمم عبر وسائل الإعلام”. وجاءت نتائج فحوصات أمس على الشكل التالي: رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 1211 (جميعها سلبية).

رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة بوخارست: الشركة الرومانية رقم 7293 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (سبع حالات ايجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل عدد من الحالات الايجابية على متن رحلتين من أصل 12 وصلت أمس إلى مطار رفيق الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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