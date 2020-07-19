لبنان | الأمن العام: دورياتنا أشرفت اليوم على تسلم وتوزيع 4 ملايين و600 ألف ليتر مازوت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع أربعة ملايين وستمئة ألف ليتر من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.

وأرفقت البيان بجدول بشركات التوزيع المستلمة، وآخر بمحطات الوقود، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبارا من يوم غد الإثنين “الاطلاع على جدول المؤسسات وأصحاب المولدات عبر زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: https://www.general-security.gov.lb