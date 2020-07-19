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بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع أربعة ملايين وستمئة ألف ليتر من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.
وأرفقت البيان بجدول بشركات التوزيع المستلمة، وآخر بمحطات الوقود، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبارا من يوم غد الإثنين “الاطلاع على جدول المؤسسات وأصحاب المولدات عبر زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: https://www.general-security.gov.lb
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأمن العام: دورياتنا أشرفت اليوم على تسلم وتوزيع 4 ملايين و600 ألف ليتر مازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.