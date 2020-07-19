لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 84 اصابة بفيروس كورونا.. وغرامة المغتربين المخالفين سترتفع إلى 7 ملايين

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 65 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و19 حالة بين الوافدين”، لافتةً إلى أنّ “​حالات​ الشفاء الإجمالية بلغت 1515 حالة. كما أنّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وذكرت الوزارة “أنّها أجرت 5717 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية”.

Advertisements

كذلك أعلنت غرفة إدارة الكوارث انه حتى تاريخ اليوم تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

من جهته أعلن قال مستشار ​وزير الصحة​ للأمور الطبية محمد حيدر بأن “الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات سيتم تغريمهم بـ 50 ألف ليرة لبنانية، في حين ان المغتربين الذين لا يلتزمون منازلهم إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم، سيدفعون غرامة قدرها 50 ألف ليرة، ونحن نبحث رفعها حتى 7 ملايين ليرة”.

وأشار حيدر، خلال حديث تلفزيوني، بأنه “إذا ساهم المغترب غير الملتزم بإصابة شخص ما ب​فيروس كورونا​، وأدى إلى وفاته سنتوجه إلى رفع قضايا بحقه أمام ​القضاء​”، منوهاً بأنه “تم تجهيز مراكز لحجر المصابين بكورونا الذين لا يملكون أماكن يمكنهم حجر أنفسهم فيها، حتى إن لم يكونوا يعانون من عوارض، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من عوارض سيتم نقلهم فوراً إلى المستشفى”.⚜️