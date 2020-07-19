لبنان | بالصور.. قتيل أثناء هجوم لمسلحين على مسبح الجسر في الدامور

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وفي التفاصبل أفادت المعلومات أن مجموعة من المسلّحين أطلقت النار بشكل كثيف باتجاه المسبح، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح طفيفة”.
ونقل موقع “لبنان24″، عن “مدير المسبح غسان عبدالله تأكيده أنّ مجموعة من الشبان الذين جرى طردهم من المسبح خلال النهار،
حضروا مساء إلى محيط المنشأة ومعهم أسلحة رشاشة، وبادروا إلى إطلاق النار باتجاهنا، ما أدى إلى إصابة عاملين إثنين في المسبح”، موضحاً أن “الشخص الذي توفي هو من ضمن المجموعة التي أطلقت النار، وذلك بعد إصابته عن طريق الخطأ برصاصة”.
وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش لضبط الأمن وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.