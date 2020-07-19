لبنان | التعليق الأول للجيش الاسرائيلي على حادثة المسيرة عند الحدود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رصد طائرة مسيرة دخلت من لبنان الى المجال الجوي للاراضي المحتلة، لافتا الى أنه تم “التعامل معها من خلال وسائل مختلفة”. وكان الجيش الاسرائيلي قام بالسيطرة الكترونيا على طائرة مسيرة كانت تقوم بتصوير انشودة من وحي ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006 على طريق العديسة بمحاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة. وتم سحب الطائرة المسيرة وهي من نوع DJI باتجاه الاراضي المحتلة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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