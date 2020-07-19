لبنان | صرخة سكان الطريق الجديدة عبر “صوت بيروت انترناشونال”: بعدما وعدنا النواب أن نحيا بكرامة ها نحن نعيش بين “القمامة”!

منذ أكثر من أسبوع والطريق الجديدة تغرق بالنفايات، من دون اي يحرك اي مسؤول ساكناً، وكأن المنطقة من خارج الاراضي اللبنانية، على الرغم من انها في قلب العاصمة بيروت.

المشهدد مقزز، البعوض فتك بالسكان والروائح الكريهة تفوح في الارجاء، وعلى الرغم من اعلان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيانٍ أنه “إنقاذا لبيروت من الغرق كالعادة بالنفايات، وبناء على قرار محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تم دفع مستحقات شركة “رامكو” والإتفاق معها على بدء جمع النفايات، وتم تخصيص 50 عاملا من البلدية لمساعدتها كبدلاء عن عمالها المصابين بكورونا، على أن تصبح العاصمة بعد ساعات خالية من النفايات” الا ان النفايات المنتشرة على الطرق تكذب بيان البلدية.

“صوت بيروت انترناشونال” جال في الطريق الجديدة لارسال صوت المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً من انقطاع الكهرباء وغلاء الاسعار والفقر والبطالة لتأتي أزمة النفايات وتزيد الطين بلّة، وقد قال احد المواطنين “ناشدنا كثيرا من دون ان تلقى صرخاتنا اذانا صاغية، نحن اهل بيروت الذين وعدهم النواب العيش بكرامة وها نحن نعيش بين القمامة، الى متى؟!! الروائح تقتلنا وتقتل اطفالنا وعجائزنا، هل يقبل حسان دياب ونبيه بري ورئيس الجمهورية تراكم النفايات جانب منازلهم، هل يقبلون استنشاق هكذا روائح؟!” واضاف “البعض يلجأ الى احراق النفايات ما يزيد من نسبة السرطان في الاجواء، تواصلنا مع بلدية بيروت فكان الجواب ان لا علاقة لها بالامر طالبة منا التواصل مع بلدية الضاحية، وبلدية الضاحية رمت المسؤولية على بيروت”، في حين قال احد اصحاب المحال في المنطقة “خلاف بين بلديتين يدفعه ثمنه السكان، لا نواب ولا احزاب تسأل عنا، عدة سيارات احترقت نتيجة احراق النفايات ولا احد يحرك ساكناً”.

النفايات تؤثر على صحة المواطنين اكثر من كورونا، المشهد معيب، امام محلات المأكولات والمباني السكنية، وقالت احدى السيدات وهي من سكان المنطقة ” ولاد صغار مرضى ربو ولا احد يولينا اي اهتمام”، في حين قال احد المارة “كأنن يريدون قتلنا رويداً رويداً”.